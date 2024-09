Polizei Aachen

POL-AC: Alkohol und Drogen ja - Führerschein nein

Alsdorf (ots)

Am Samstagabend (31.08.2024) belästigte ein 28 Jähriger gegen 20:30 Uhr ein Pärchen in der Querstraße. Der Mann, auf einem Motorroller unterwegs, verfolgte die Beiden nach dem Verlassen eines Imbissbetriebs ohne erkennbaren Grund. Er schnitt dem jungen Mann und seiner Freundin immer wieder den Weg ab und ließ auch auf Bitten nicht von seinem Tun ab. Daraufhin rief der Betroffene seinen Bruder und die Polizei per Telefon um Hilfe.

Als dann der Streifenwagen eintraf, fanden sie die mittlerweile vier Personen tatsächlich in der Pützdrieschstraße auf. Der Aggressor lag zu diesem Zeitpunkt neben seinem Roller, mit dem er im Stand umgekippt war. Und das nicht ohne Grund: ein polizeilicher Alkoholtest ergab einen Wert der deutlich über zwei Promille lag. Da zudem Drogen bei ihm aufgefunden wurden, musste er die Beamten zu einer Blutprobe begleiten.

Die anschließende Fahrt gestaltete sich weiter unschön: er sperrte sich aktiv gegen alle Maßnahmen und musste getragen werden. Zudem beleidigte der Beschuldigte die Polizisten aufs Übelste, spuckte um sich und versuchte die Beamten mit Kopfstößen zu verletzen. Da sich der Randalierer nicht beruhigen ließ, wurde er zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht.

Sein Motorroller besaß genauso wenig einen Versicherungsschutz wie er einen Führerschein. Wem das Kleinkraftrad überhaupt gehört, muss noch geklärt werden. Es wurde sichergestellt. (And.)

