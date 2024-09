POL-AC: Verkehrsunfall im Berufsverkehr - Fußgänger wird schwer verletzt

Aachen (ots) - Der Mann, der am Montag bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. (Siehe auch unsere Pressemitteilung von 27.8.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5851869) Der 38-jährige Arbeiter aus Polen war auf einer Baustelle von einer Empore in die Tiefe gestürzt. Die Ermittlungen der Polizei Aachen laufen. (sk) Rückfragen bitte an: Polizei Aachen ...

