Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: 9 neue Einsatzkräfte für die Feuerwehr Tönisvorst - ehrenamtliche Mitglieder beenden ihre Grundausbildung

Tönisvorst (ots)

An diesem Wochenende endete mit einer praktischen Prüfung die Truppmannausbildung für 9 Frauen und Männer aus beiden Löschzügen der Feuerwehr Tönisvorst, die sie alle mit Bravour bestanden haben. Seit Mitte Oktober wurden eine Frau und acht Männer in über 100 Stunden auf ihren Dienst im Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst vorbereitet. Dabei standen viele theoretische und praktische Ausbildungsinhalte auf dem Stundenplan. Anders als in den Lehrgängen zuvor, wurde dieser Lehrgang auf 5 Wochen komprimiert.

Bei diesem Lehrgang formte sich ein Ausbilderteam unter der Leitung von Bernd Heyer, die sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Wissensvermittlung mitwirkte. Den Teilnehmern wurden so zum Beispiel die theoretischen Themen wie "Psychische und Physische Belastung", "Rechtsgrundlagen im Feuerwehrdienst" oder "Gefahren der Einsatzstelle". Fragen und Unklarheiten konnten bei den gemeinsamen Präsenzunterrichten durch die Ausbilder geklärt und kniffligere Themen erläutert werden. Aber die Grundausbildung beinhaltet vor allem auch die Vermittlung von praktischen Fertigkeiten. In den praktischen Teilen wurden über die vergangenen Dienstag- sowie Donnerstagabende und Samstage alle wesentlichen Handgriffe und Vorgehensweisen der technischen Hilfe und Brandbekämpfung immer wieder trainiert. Dass die Ausbildung auf hohem Niveau durchgeführt wurde, konnten die Teilnehmer nun in einer Prüfung unter Beweis stellen.

Einer schriftlichen Wissensabfrage am vergangenen Dienstag schlossen sich mehrere Übungen an, die von einer Prüfungskommission, geleitet durch Jens Griese als Leiter der Feuerwehr, abgenommen und bewertet wurden. Da die Teilnehmer ihre Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, konnte der Leiter der Feuerwehr dann am Nachmittag eine neue Truppfrau und acht neue Truppmänner in den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst aufnehmen.

Wir wünschen den Kameradinnen und Kameraden auf diesem Wege alle Gute und viel Erfolg bei weiteren feuerwehrtechnischen Lehrgängen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell