POL-FR: Freiburg: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der B 31a gesucht!

Freiburg (ots) - Am Samstag, 20.04.2024, gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die L 111 von Herbolzheim in Richtung Rheinhausen. An der Autobahnanschlussstelle Herbolzheim übersah er offenbar die Rotlicht zeigende Ampel und kollidierte mit einem Wohnmobil, welches von der Autobahn kam. Die Beifahrerin im Wohnmobil wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ...

