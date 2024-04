Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 20.04.2024, gegen 9.30 Uhr befuhr eine 54-jährige Autofahrerin die Straße "Unter Greuth" in Bahlingen und wollte nach links in die Teninger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar die Vorfahrt eines 66-jährigen Opel-Fahrers der die Teninger Straße in Richtung Ortsausgang Bahlingen befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl die Unfallverursacherin als auch vier Personen im Opel wurden hierbei leicht verletzt und mussten teilweise zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell