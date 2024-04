Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Drei Personen nach mutmaßlichem Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Drei Personen vorläufig festgenommen hat die Polizei am Donnerstag, 18.04.2024, in Freiburg. Sie stehen in Verdacht, mehrere Fahrräder entwendet zu haben.

Ein Zeuge hatte nach einer verdächtigen Beobachtung um circa 23.45 Uhr die Polizei verständigt. Der betroffene Bereich in der Sulzburger Straße wurde daraufhin umstellt. In einer Tiefgarage wurden drei Personen angetroffen; zwei Tatverdächtige ergriffen beim Erblicken der Einsatzkräfte die Flucht in einem Kleintransporter, eine dritte Person flüchtete zu Fuß. Alle drei Tatverdächtigen konnten jedoch nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden.

In einem offenen Garagenabteil des betroffenen Gebäudes wurden mehrere, mutmaßlich entwendete Fahrräder sichergestellt. Gegen die drei Tatverdächtigen, zwei männliche Personen im Alter von 18 und 54 Jahren sowie eine Frau im Alter von 60 Jahren, wird nun ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0761 882-4421 zu melden.

