Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Junge Fahrerin verliert Kontrolle über Pkw und kollidiert seitlich mit Omnibus - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 19.04.2024 die Nollinger Straße in Richtung Nollingen und verlor gegen 22.45 Uhr auf Höhe des Oberrheinplatzes die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern und im weiteren Verlauf kollidierte die 18-Jährige mit ihrem Pkw mit der Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Omnibusses. Die 18-Jährige erlitt einen Schock. Eine ihrer drei Mitfahrerinnen wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Busfahrer sowie seine drei Fahrgäste blieben unverletzt. Am Pkw der 18-Jährigen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell