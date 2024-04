Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Pkw-Fahrer kommt von Landstraße ab und kollidiert mit Baum - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer kam am Freitag, 19.04.2024, gegen 17.00 Uhr, von der Landstraße 149 ab und kollidierte mit einem Baum. Er befuhr die Landstraße 149 von Gschwend kommend in Richtung Präg, als er nach dem Friedhof in Gschwend in einer Rechtskurve geradeaus fuhr und von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit einem Baum. Der 76-Jährige konnte sich selber aus dem Pkw befreien. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

