POL-FR: Weil am Rhein: Dreister Diebstahl - während zwei Kinder im Auto sitzen wurde Rucksack aus Auto entwendet

Freiburg (ots)

Während am Samstag, 20.04.2024, kurz vor 22.00 Uhr, eine 42-jährige Frau in einem Parkhaus eines großen Einkaufscenters in Friedlingen ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos räumte, entwendete ein Unbekannter deren Rucksack, welcher auf dem Fahrersitz lag. Auf der Rückbank saßen ihre 8-jährigen Zwillinge, welche ihre Mutter noch zuriefen, dass jemand den Rucksack gestohlen habe. Die 42-Jährige verfolgte den unbekannten Dieb, verlor diesen aber außerhalb des Parkhauses aus den Augen. In dem Rucksack befanden sich Identitätsdokumente, eine Bankkarte, Bargeld und Kopfhörer.

