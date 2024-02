POL-MG: Jugend-Trio raubt 18-Jährigem Einkaufstaschen

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Freitag, 2. Februar, gegen 11.45 Uhr an einem Parkscheinautomat auf einem Parkplatz an der Sittardstraße von einer 85-jährigen Frau mit dem Geldwechsel-Trick mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Mann sprach die Frau an, als sie gerade ein Parkticket zog. Er bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Als die Frau ihr Portemonnaie öffnete, legte er Centstücke in ihr ...

