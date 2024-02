POL-MG: Trickdiebe erbeuten mit Geldwechseltrick Bargeld

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 1. Februar, hat ein 27-Jähriger gegen 15.25 Uhr in der Nähe einer Kindertagesstätte in Windberg an seinem Geschlechtsteil manipuliert sowie mehrere Personen sexuell belästigt und einer gedroht. Eine 40-jährige Zeugin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie von dem Mann am Botzlöher Weg angesprochen wurde. Ihr gegenüber ...

