POL-MG: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt: 33-Jähriger verletzt | 24-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 9. Januar, ist es an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße An den Hüren zu einer vorsätzlichen schweren Brandstiftung gekommen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach bewertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Im Zuge der Ermittlungen der eingesetzten ...

mehr