POL-FR: Illegaler Welpenhandel in Wetter (Hessen) und Karlsruhe

Freiburg (ots) - Am Freitag, 19.04.2024, gegen 10:00 Uhr, streifte ein Lkw-Fahrer beim Abbiegevorgang die Hauswand sowie das Fallrohr eines Gebäudes im Altweg in Eichstetten. Zudem beschädigte er ein dortiges Verkehrszeichen und den Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens. Die Polizei nahm den Unfall auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: ...

