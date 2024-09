POL-AC: Frontalzusammenstoß - vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Polizei Aachen

Frontalzusammenstoß - vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Eschweiler (ots)

In der Nacht zu Freitag (30.08.2024) hat es einen Verkehrsunfall auf der Straße Am Hohenstein gegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger Fahrer gegen 02:40 Uhr die Straße Am Hohenstein in Richtung Phönixstraße entlang, als er auf die Gegenspur geriet und dort mit einem anderen Auto kollidierte. In diesem Auto saß der 58-jährige Fahrer, seine Frau und sein Sohn aus Frankreich. Alle drei wurden verletzt.

Der 48-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Es gab Hinweise darauf, dass er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aus diesem Grund wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

