Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Eschweiler/ Aachen (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt bitten Staatsanwaltschaft und Polizei um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es am frühen Samstagmorgen des 17.8.2024 im Lokal "Barcode" auf der Schnellengasse zunächst zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Dabei wurde ein 29-jähriger Mann von einem anderen Mann verletzt. Etwa eine halbe Stunde später - gegen 6.30 Uhr - wurden der Geschädigte und sein Begleiter vor dem "Barcode" von mindestens fünf Männern, die mutmaßlich zu der an der ersten Auseinandersetzung beteiligten Personen gehörten, gemeinschaftlich körperlich angegriffen. Der 29-Jährige erlitt hierbei unter anderem Verletzungen, die auf den Einsatz scharfer Gewalt zurückzuführen sind. Er musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Zeugen, die Angaben zu den Taten, Tätern, deren Fluchtrichtung oder Aufenthaltsort machen können bzw. Fotos oder Videos vor oder im "Barcode" gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter folgenden Telefonnummern zu melden: 0241/9577-31101 (tagsüber) oder 0241-9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten).

Zur Tätergruppe ist bislang Folgendes bekannt:

- Gruppe von mindestens fünf Personen, allesamt männlich - Alter ca. 20-30 Jahre - süd- bzw. osteuropäisches Erscheinungsbild, teilweise mit Bärten - eine Person trug einen Hut - eine Person hatte langes, dunkles und zu einem Zopf gebundenes Haar

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Aachen. (sk)

