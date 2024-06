POL-MFR: (679) Mann grölte ausländerfeindliche Parolen und lieferte sich Schlägerei - Festnahme

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Montag (24.06.2024) auf Dienstag (25.06.2024) gingen unbekannte Täter zwei Handygeschäfte in der Nürnberger Südstadt an. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten warfen an zwei Geschäften in der Pillenreuther Straße die Schaufensterscheiben mittels eines schweren Steines ein. In einem der Fälle gelang es ihnen, in den Innenraum des Ladens zu kommen ...

mehr