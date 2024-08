POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung von Polizei Aachen und Staatsanwaltschaft Aachen: Durchsuchungen und Festnahmen - Ermittlungen gegen Tätergruppe

Aachen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (27.08.2024) geriet ein Auto im Apolloniaweg in Stadtteil Eilendorf in Vollbrand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer zerstört. Eine angrenzende Mauer wurde nicht beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte das Fahrzeug einen technischen Defekt gehabt haben, aufgrund dessen es in Brand geriet. Die Kriminalpolizei hat dennoch Ermittlungen eingeleitet, um die Brandursache zu erforschen. Das Auto wurde als Beweismittel ...

