POL-HF: Unbekannte entwenden mehrere Autospiegel - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots) - (jd) Ein bisher unbekannter, etwa 180cm großer Mann verwickelte gestern (6.5.) den Inhaber eines Geschäfts in der Langen Straße um 15.30 Uhr in ein Gespräch. Während des Verkaufsgesprächs befand sich eine weitere männliche Person in dem Geschäft. Nach etwa zehn Minuten verließen beide zügig das Gebäude und gingen fußläufig in Richtung Mindener Straße. Da dem Eigentümer das Verhalten der ...

mehr