POL-HF: Diebstahl aus Geschäft - Unbekannte entwenden Bargeld

Vlotho (ots) - (sud) Am 03.05.2024, gegen 22:40 Uhr, bemerkten Anwohner eine Alarmauslösung an einem Einfamilienhaus in der Straße 'Am Mühlenhof' in Vlotho. Die Hauseigentümerin befindet sich derzeit im Urlaub. Die Täter gelangten vermutlich über einen Gartenstuhl auf einen Balkon, wo sie Glasscheiben einschlugen und in das Haus gelangten. Zuvor wurden Bewegungsmelder funktionsuntüchtig gemacht. Im Inneren wurden ...

mehr