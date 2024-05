Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Auflieger - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Der Inhaber einer Firma an der Liebermannstraße bemerkte am Samstag (4.5.), gegen 11.30 Uhr ein offenstehendes Tor. Als er daraufhin das Firmengelände inspizierte, bemerkte er das Fehlen eines Aufliegers. Der oder die unbekannten Täter gingen die Mechanik des Tores an, um sich so Zugang zu dem umzäunten Gelände zu verschaffen. Dann entwendeten sie den Auflieger von dem Firmengelände. Der Kühlauflieger der Marke Schmitz Cargobull hat einen Wert von rund 50.000 Euro und stand am Freitag, gegen 17.00 Uhr noch auf dem Parkplatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

