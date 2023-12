Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 17.12.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:55 Uhr zu einem: "Gasgeruch nach Verpuffung in einer Gastherme" in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. In dem Mehrfamilienhaus, wurde laut des Eigentümers, ein lauter Knall und Gasgeruch aus der Gastherme wahrgenommen. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Wohnhaus und verbrachte die Personen in ein benachbartes Gebäude. Zeitgleich wurde ...

