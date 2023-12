FW-EN: Betriebsmittelspur

Ennepetal (ots) - Am 06.12.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:17 Uhr zu einem Industriebetrieb in die Mittelstraße alarmiert. In dem Betrieb hatte es unterhalb einer Presse gebrannt. Die Produktionshalle war verraucht und es wurde Stadtalarm ausgelöst. Vor Ort befanden sich 48 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal. Der Einsatz wurde um 19:09 Uhr beendet. Um 20:22 wurde durch die Besatzung der Hauptwache eine Brandnachschau durchgeführt. Es konnten keine weiteren ...

