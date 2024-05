Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Ausparken - 25-Jährige verletzt

Bünde (ots)

(jd) Auf einem Parkplatz an der Herforder Straße ereignete sich gestern (6.5.), um 10.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Enger beabsichtigte, mit ihrem Opel rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Dabei beschleunigte ihr Auto so schnell, dass sie mit der linken Fahrzeugseite in den geparkten Skoda einer 54-jährigen Frau aus Bad Salzuflen stieß und anschließend mit dem Heck gegen eine 25-jährige Frau, die ebenfalls aus Bad Salzuflen stammt. Sie schleuderte l zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda in einen Verkaufsstand für Spargel und Erdbeeren geschoben, wo dadurch diverse Waren beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

