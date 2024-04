Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Diebstahl von Kraftstoff aus einem Arbeitsgerät/Norden - Diebstähle aus unverschlossenen Wohnungen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Diebstahl von Kraftstoff aus einem Arbeitsgerät

Am Sonntagabend, gegen 22:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Liekweg Diesel aus einem abgestellten Bagger. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine niedrige, dreistellige Summe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 zu melden.

Norden - Diebstähle aus unverschlossenen Wohnungen

Am Montagvormittag ereigneten sich in Norden zwei Vorfälle von Diebstählen aus Wohnungen. Gegen 10:30 Uhr betrat ein Unbekannter ein unverschlossenes Wohnhaus in der Straße "Am Diekschloot", während der Eigentümer Gartenarbeiten verrichtete. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände entwendet. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr wurde die Geldbörse einer 89-jährigen Norderin aus ihrer Wohnung in der Raiffeisenstraße entwendet. Es enstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, insbesondere die Hinweise auf verdächtige Personen oder Videoaufzeichnungen in den Bereichen Am Diekschloot, Raiffeisenstraße oder Glockenweg haben, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell