Polizei Aachen

POL-AC: Mann nach versuchtem Raub festgenommen

Aachen (ots)

Dank des beherzten Eingreifens von zwei Aachenern konnte gestern Abend (26.08.2024) ein tatverdächtiger Mann festgenommen werden.

Der 37-Jährige hatte sich einer Frau in einer Hofeinfahrt am Adalbertsteinweg genähert und ihr nach aktuellen Informationen versucht, den Schlüssel zu entreißen. Sie rief um Hilfe und machte damit zwei Männer auf die Situation aufmerksam, die sich in der Nähe befanden. Die beiden Männer (41 und 23 Jahre) hielten den Tatverdächtigen fest, sodass die Frau sich unverletzt befreien und die Polizei alarmieren konnte. In der mitgeführten Tasche des 37-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die sie sicherstellten.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Er machte einen verwirrten Eindruck. Nun wird untersucht, ob der Mann schuldfähig ist. In jedem Fall wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes eingeleitet. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell