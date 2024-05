Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nach Unfall weitergefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wennewick-Oldenkott;

Unfallzeit: 10.05.2024, 00.30 Uhr;

In der Nacht zum Freitag ist ein unbekannter Radfahrer in Vreden mit zwei Fußgängern kollidiert. Diese erlitten dabei leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es gegen 00.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Wennewick-Oldenkott. Der beteiligte Radfahrer entfernte sich nach Angaben der Geschädigten sofort von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell