Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Schulgebäude eingedrungen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schanzring;

Tatzeit: zwischen 08.05.2023, 15.30 Uhr, und 13.05.2023, 08.30 Uhr;

In eine Schule eingebrochen sind Unbekannte in Stadtlohn. Die Täter gelangten in das Gebäude an der Straße Schanzring, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Einbrecher verließen den Tatort nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Abgespielt hat sich der Vorgang zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell