Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl - Polizei fasst drei mutmaßliche Ladendiebe

Stolberg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Gressenicher Straße hat die Polizei am Samstagnachmittag (31.8.24) drei Tatverdächtige festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Männer und die Frau gegen 17 Uhr den Discounter betreten und Waren im Wert von mehreren Hundert Euro in den Einkaufswagen gelegt. Danach verließen sie - ohne zu zahlen - das Geschäft und luden die Waren in ein Fahrzeug. Dabei fiel ein Großteil neben das Auto. Anschließend fuhr das Trio in dem Auto Richtung Zweifaller Straße davon.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei war erfolgreich: Die Tatverdächtigen ließen auf der Flucht ihr Auto am Willy-Brand-Platz stehen und flüchteten weiter zu Fuß durch die Passage des nahegelegenen Einkaufscenters. Die Polizisten konnten einen Mann und eine Frau fassen. Ein dritter Tatverdächtiger stellte sich kurze Zeit später freiwillig der Polizei.

Die Männer (39 und 42 Jahre alt - beide ohne festen Wohnsitz) und die 37-jährige Bochumerin wurden vorläufig festgenommen. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. (sk/kg/am)

