POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 45

Mannheim (ots) - Am Freitag, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fiat die Belchenstraße. An der Einmündung zur Hochfirststraße kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Nissan. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten gab er an, dass er aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Allerdings ...

