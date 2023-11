Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen im Stadtteil Eschelbach in mehrere Garagen ein

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Stadtteil Eschelbach brachen unbekannte Täter oder Täterinnen in der Zeit von Mittwoch, 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 15:34 Uhr, in mehrere Garagen ein. In der Wannenstraße verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt über das Garagentor und entwendeten hieraus mehrere Angeln sowie eine Kettensäge. Anschließend flüchteten die Täter oder Täterinnen mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Aus einer verschlossenen Garage in einem Hinterhof der Allmendstraße entwendete eine unbekannte Täterschaft vier darin gelagerte Fahrzeugreifen eines Peugeot. Auch hier drangen die Unbekannten gewaltsam ein. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. In dem Hinterhof befanden sich weitere Garagen, in die die Täterschaft teilweise eingedrungen sind. Inwieweit es hier zu einem Schaden gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

In der Wittumstraße gelangte eine unbekannte Täterschaft ebenfalls gewaltsam in eine Garage. Jedoch wurden hieraus keine Wertgegenstände entwendet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Teil der derzeitigen Ermittlungen, die der Polizeiposten Angelbachtal nun übernommen hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen in Tatortnähe feststellen konnten, gebeten, sich unter Tel.:07265 / 911200 oder beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Tel.: 07261 / 690-0, melden.

