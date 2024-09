Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Fahrraddieb unterwegs - Polizei bittet Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 13.09.2024, war in Dogern ein mutmaßlicher Fahrraddieb unterwegs. Zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr war ein vor dem Kindergarten in der Straße Am Mühleweiher abgestellte E-Bike gestohlen worden. Das Pedelec wurde gegen 16:00 Uhr beschädigt in einer Hecke bei einem Gasthof in rund 100 Meter Entfernung zum Tatort wieder aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass beim Fahrrad ein Mann mit kurzer Hose, Regenjacke und Mütze gesehen worden war. Möglicherweise handelt es dabei um den Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) entgegen.

