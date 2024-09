Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Kind auf Fahrrad angefahren und geflüchtet - Diepholz, Pkw auf Rollsplitt zu schnell, drei Verletzte ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Gegen Baum

In der Aschener Straße ist am Montagabend gegen 22.40 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Bei dem Unfall wurde nicht nur er, sondern auch seinen beiden Mitfahrer (18 und 19 Jahre) verletzt. Der 18-Jährige befuhr die Aschener Straße, auf der wegen neu aufgebrachtem Rollsplitt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h gilt, mit zu hoher nicht angepasster Geschwindigkeit. Er verlor die Kontrolle, geriet von der Straße und der Pkw prallte gegen den Baum. Alle drei Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 6000 Euro.

Diepholz - Wem gehört das Fahrrad?

Eine Anwohnerin an der Aschener Straße fand am Mittwoch der letzten Woche gegen 08.15 Uhr vor ihrem Grundstück ein Fahrrad. Jemand Unbekanntes muss das Rad am Abend zuvor oder in der Nacht dort abgestellt haben. Die Polizei hat das Fahrrad, ein schwarzes Damenrad der Marke Herkules, schergestellt und sucht nun den Eigentümer. Wer das Fahrrad erkennt, oder weiß wem es gehört, wird gebeten sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Syke - Kind auf Fahrrad angefahren und geflüchtet

Am Montagabend gegen 18.15 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der Straße Zum Hachepark das Fahrrad eines 12-Jährigen erfasst. Der 12-Jährige überquerte gerade die Fahrbahn, als der Pkw sein Hinterrad erfasste. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen und ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der unbekannte Pkw-Fahrer und Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter Tel. 04242 / 9690 bei der Polizei Syke zu melden.

Syke und Bruchhausen-Vilsen - Über 2 Promille

Zwei betrunkene Pkw-Fahrer mit über 2 Promille hat die Polizei gestern Abend und in der Nacht zum Dienstag kontrolliert. Gegen 19.00 Uhr beobachteten Zeugen in der Straße Seufzerberg einen 52-jährigen Pkw-Fahrer, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Die Polizei stoppte den 52-Jährigen und ein erster Test ergab 2,6 Promille. Es folgte eine Blutprobe und der Führerschein wurde eingezogen. Gegen 02.40 Uhr stoppte die Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Wehlermühle, einen 44-jährigen Pkw-Fahrer. Auch hier ergab ein Test 2 Promille. Zudem ist der 44-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines. Er musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben.

Twistringen - Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben auf einem Firmengelände in der Industriestraße zwei Transporter aufgebrochen und diverse Akku Werkzeuge entwendet. Die Transporter standen über das Wochenende von Freitag bis Montag auf dem Firmengelände. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Asendorf - Verkaufswagen aufgebrochen

Unbekannte haben am Montag zwischen 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr einen Verkaufswagen in der Essener Straße aufgebrochen. Hierbei beschädigten sie den Verkaufswagen erheblich. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Kabeltrommeln und zwei Waagen. Der Schaden beträgt mindestens 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel 04252 / 938250, entgegen.

