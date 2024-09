Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 01.09.2024

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Verfolgungsfahrt

Am 01.09.2024 kam es in Bruchhausen-Vilsen auf der B6 zu einer Verfolgungsfahrt. Der unbekannte Fahrer eines Mercedes-Benz sollte durch eine Streifenbesatzung des PK Syke kontrolliert werden, woraufhin dieser stark beschleunigte und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Teilweise wurden Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h erreicht. Die Verfolgungsfahrt endete in Liebenau, wo der Fahrer den Pkw am Straßenrand abstelle und der Fahrer und Beifahrer zu Fuß unerkannt flüchten konnten. Der Hintergrund der Flucht ist bislang nicht bekannt.

Asendorf - Fahren unter Einfluss von Cannabis

In Asendorf wurde am 31.08.2024 ein 26-jähriger Fahrer eines BMW kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ihm wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des THC-Blutgehalts entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sulingen / Wagenfeld - Verfolgungsfahrt endet in Verkehrsunfall

Am 01.09.2024, gegen 00:23 Uhr, wurde durch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer ein auffälliges Fahrzeug mitgeteilt, welches sich mit überhöhter Geschwindigkeit und Schlangenlinien im Bereich Sulingen bewegte. Das Fahrzeug konnte durch Beamte der Polizei Sulingen im Bereich Varrel angetroffen werden, reagierte jedoch nicht auf Anhaltesignale. Im Bereich Wagenfeld kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Bei dem 32-jährigen Fahrer wurde eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke und möglicherweise Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug und der Leitplanke wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

