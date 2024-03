Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Medizinischer Notfall führte zu Unfall

Achern (ots)

Ein Unfall, offenbar aus medizinischen Gründen, sorgte am Donnerstagmorgen für Behinderungen Nahe der Autobahnanschlussstelle Achern. Ein Autofahrer war gegen 8 Uhr am östlichen Kreisverkehr der L 87 von der Fahrbahn abgekommen und bedurfte Hilfe durch Ersthelfer, Rettungsdienst und Polizei. Durch den Unfall unverletzt, jedoch aufgrund der medizinischen Ursache, musste der Autofahrer durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zur Bergung des Fahrzeuges, dass rund drei Meter neben der Fahrbahn in einem Graben zum Stillstand kam, wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 9 Uhr geräumt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell