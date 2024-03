Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, L98 - Anhänger zur Seite gekippt

Oberkirch (ots)

Keine Verletzten, jedoch ein Schaden von etwa 50.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Dienstagvormittag auf der L89 zwischen Oberkirch und Renchen. Im Bereich des Kreisverkehrs in Richtung Ulm ist der 43 Jahre alte Fahrer eines Lastwagengespanns gegen 10:45 Uhr auf den Grünstreifen geraten und hat in der Folge das Gefährt übersteuert. Hierbei geriet der Anhänger ins Schlingern und kippte letztlich zur Seite, während das Zugfahrzeug quer auf der Fahrbahn stehen blieb und leicht ins angrenzende Feld rutschte. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell