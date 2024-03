Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Eingebrochen

Zeugen gesucht

Willstätt, Eckartsweier (ots)

Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche zwischen Montagabend und Dienstagfrüh im Bereich Eckartsweier sorgen aktuell für Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Appenweier. In der Kehler Straße wurde in eine Lagerhalle eingebrochen, entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. In der "Siedlung Hörterhof" gelang es den Unbekannten nicht, die Zugangstüre zu einer Halle zu öffnen, während das Eindringen in ein Gebäude im Gewann Bühn gelang. Dort wurden mehrere Werkzeuge im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Um die Ermittlungen zu unterstützen, bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder andere Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07805 91570 zu melden.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell