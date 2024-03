Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Exhibitionistische Handlungen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Am Dienstagnachmittag war eine 17-Jährige zu Fuß in der Rauentaler Straße unterwegs. Als die Jugendliche gegen 15 Uhr von der Rauentaler Straße zur Bahnhofsunterführung lief, soll ein offenbar alkoholisierter Mann Blickkontakt gesucht und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte einige Schritte auf sie zu gekommen sein. Die 17-Jährige soll daraufhin einen Bogen um den Mann gelaufen sein, um die Bahnhofsunterführung verlassen zu können. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer: 0781 21-2820 in Verbindung zu setzten.

