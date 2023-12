Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Mehrere Fahrzeuge beim Einparken beschädigt

Bühlertal (ots)

Bei einem Parkvorgang in der Hirschbachstrasse kam es am Dienstagabend gleich zu mehreren Beschädigungen dort geparkter Fahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 47-jährige Skoda-Fahrerin gegen 19.45 Uhr beim Vorwärtsrangieren in eine Parklücke zuerst einen neben ihr abgestellten BMW und anschließend beim Zurücksetzen einen dahinter geparkten Skoda beschädigt haben. Der Skoda soll durch die Wucht des Aufpralls gegen die Gebäudewand geschoben worden sein, sodass hier zusätzlich ein Sachschaden am Heck entstand. Der von der mutmaßlichen Fahranfängerin verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.



