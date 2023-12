POL-OG: Kehl - Mehrere Fahrzeuge nach Alkoholfahrt beschädigt

Baden-Baden (ots) - Am Montag soll es zwischen einen 12 Jahre alten Jungen und einem 22-Jährigen in der Stephanienstraße zu Beleidigungen gekommen sein. Als sich die Streithähne am Dienstag kurz nach 13 Uhr offenbar zufällig am Augustaplatz/Seilerstraße begegneten, kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen. Bei dem Gerangel verletzten sich beide leicht. Sie wurden von Familienangehörigen zur Behandlung ihrer ...

mehr