Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Am Montag soll es zwischen einen 12 Jahre alten Jungen und einem 22-Jährigen in der Stephanienstraße zu Beleidigungen gekommen sein. Als sich die Streithähne am Dienstag kurz nach 13 Uhr offenbar zufällig am Augustaplatz/Seilerstraße begegneten, kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen. Bei dem Gerangel verletzten sich beide leicht. Sie wurden von Familienangehörigen zur Behandlung ihrer Blessuren zu einem Arzt gebracht. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell