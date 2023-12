POL-OG: Renchen, Erlach - Gegen Hauswand geprallt und geflüchtet

Seelbach (ots) - Ein 69-jähriger Opelfahrer soll bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr in der Hauptstraße am Dienstag gegen 17:30 Uhr mit einem querenden Fußgänger kollidiert sein. Dabei wurde der 57-jährige Mann verletzt und durch Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. /sa Rückfragen bitte an: ...

