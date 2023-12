Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verdächtiger Gegenstand

Kuppenheim (ots)

Aufgrund eines verdächtigen Gegenstands am Murgdamm, in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen, wurde durch die Bundespolizei am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr der Bahnverkehr der Murgtalbahn eingestellt. Nach der Anforderung von Spezialkräften konnte zunächst eine mögliche Gefährdung des Bahnverkehrs nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Bahnstrecke durch die Bundespolizei weiterhin gesperrt blieb. Nach Sicherung des Gegenstands und Abstimmung aller Verantwortlichen konnte die zuvor kurzzeitig gesperrte Bundesstraße 462 gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden. Auf weitere Sperrungs- und Evakuierungsmaßnahmen, auch der im Bereich liegenden Wohngebiete, konnte verzichtet werden. Die Ermittlungen zur Herkunft und Beschaffenheit des verdächtigen Gegenstands hat die Kriminalpolizei Offenburg übernommen. /ks

