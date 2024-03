Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Fahrerflucht nach Unfall, Zeugen gesucht

Hornberg (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Straße "Speichermatte" abgestellter VW wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr beschädigt. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer soll gegen das Heck des Passat gefahren sein und sich, ohne um den Schaden zu kümmern, von der Örtlichkeit entfernt haben. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzten.

/ls

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell