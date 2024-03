Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gefährliche Körperverletzung

Rastatt (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Dienstagmorgen ein Streit zwischen mehreren Männern in der Karlsruher Straße gemeldet. Ein 25 Jahre alter Mann soll gegen 10 Uhr von einem noch Unbekannten zunächst auf dem Boden fixiert worden sein, bevor der Angegriffene in Richtung einer Tankstelle flüchten konnte. Zwei noch unbekannte Männer seien dem 25-Jährigen offenbar hinterher gerannt, flüchteten jedoch mit einem Audi, als ein Tankstellenmitarbeiter den Notruf wählte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrzeug konnte dies nicht aufgefunden werden. Bei dem Disput wurde der 25-Jährige verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ph

