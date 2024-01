LPI-J: Unbekannte Täter beschädigen Schulgebäude

Apolda (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum 25.12.2023 die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses am Heidenberg in Apolda beschmiert. An der Hauswand sind nun in schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge des Wortes "Key" zu lesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Tathergang bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

