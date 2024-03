Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall zwischen Fahrradfahrern, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einem Unfall, bei dem zwei Fahrradfahrer beteiligt gewesen sein sollen, ist die Polizei auf der Suche nach potentiellen Zeugen. Gegen 7:45 Uhr soll eine 43-jährige Zweirad-Lenkerin den Fahrradweg auf der Lotzbeckstraße in Richtung Bahnhof befahren haben. Um in eine dort befindliche Seitenstraße einzubiegen, habe sie ihren Arm ausgetreckt, um das Abbiegen anzukündigen. Ein ebenfalls in gleicher Richtung fahrender Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den daneben befindlichen Gehweg. Der bislang Unbekannte erkannte den Abbiegevorgang der Frau mutmaßlich zu spät und es kam zur Kollision, woraufhin die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Ein Namensaustausch soll vor Ort stattgefunden haben, jedoch ohne Angaben zu seinem Wohnort oder einer telefonischen Erreichbarkeit. Zeugen oder der Fahrradfahrer, welche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei dem Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden.

