Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 31.08.2024

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen Am Freitag, den 30.08.2024, gegen 13:48 Uhr, befuhren eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat und eine 25-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW in genannter Reihenfolge die Lohner Straße aus Lohne kommend. Beide Fahrzeugführerinnen beabsichtigten an der Vechtaer Straße nach rechts abzubiegen. Die 24-jährige Fahrzeugführerin musste an der Kreuzung verkehrsbedingt warten. Dies übersah die 18-jährige Fahrzeugführerin und es kam zum Unfall. Hierbei wurden alle Fahrzeuginsassen in beiden Pkws leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Sulingen - Diebstahl aus unverschlossenem Pkw Aus einem unverschlossenen Pkw entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch, dem 28.08.2024, 12:30 Uhr bis Donnerstag, dem 29.08.2024, 14:00 Uhr eine Geldbörse. Die Tat ereignete sich in Sulingen in der Straße Vogelsang. Neben Ausweispapieren wurden auch 40 Euro Bargeld entwendet. Die Polizei Sulingen bittet um Hinweise zu Tat und Täter unter der Telefonnummer 04271-9490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell