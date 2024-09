Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Mit über 2 Promille verunfallt und geflüchtet - Wagenfeld, Pkw-Fahrer fährt auf Rettungskräfte zu ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Mit über 2 Promille verunfallt und geflüchtet

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in Heede auf der Friedrich-Fangmeier-Straße verunfallt und anschließend geflüchtet. Der Fahrer kam nach links von der Straße ab und fuhr frontal gegen eine Straßenlaterne. Anschließend flüchtete er unter den Augen von Zeugen, die die Polizei riefen. An der Halteranschrift konnte die Polizei den Fahrer sowie den stark beschädigten Pkw antreffen. Der Grund für den Unfall war schnell gefunden, der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab 2,3 Promille. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Am Pkw und der Straßenlaterne entstand ein Schaden von zusammen mindestens 7000 Euro.

Wagenfeld - Auf Rettungskräfte zugefahren

Die Polizei ermittelt wegen Nötigung gegen einen 50-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Wagenfeld, Am Markt, auf dem Parkplatz der Feuerwehr auf eine Gruppe von Rettungskräften zielstrebig zugefahren und erst im letzten Moment ausgewichen. Die Gruppe hatte sich bereits vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem 50-Jährigen, seiner 41-jährigen Begleitung und dem Rettungsdienst. Die 41-Jährige hatte sich wegen Schmerzen behandeln lassen, woraufhin der 50-Jährige sie aufforderte aus dem Rettungswagen auszusteigen und bei ihm einzusteigen. Nach dem Vorfall stieg die 41-Jährige zu ihm in den Pkw und beide fuhren davon. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell