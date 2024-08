Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt auf der Autobahn A 4 /Fahrzeuggespann gerät aus ungeklärter Ursache in Brand

Landkreis Hersfeld Rotenburg (ots)

Landkreis Hersfeld Rotenburg ERSTMELDUNG:

Am Mittwochabend (31.07.) kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn A 4, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und Friedewald. Kurz vor der Ausfahrt Friedewald geriet ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem SUV mit 1,5 Tonnen-Anhänger (beladen mit Holzabfällen), aus bisher ungeklärten Gründen in Brand. Der Fahrer konnte noch auf den Seitenstreifen fahren und den Anhänger noch unbeschädigt abkoppeln, aber das Zugfahrzeug brannte komplett aus, wobei auch die Böschung in Brand geriet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand dann schnell gelöscht werden, wobei nach aktuellem Kenntnisstand niemand bei dem Vorfall verletzt wurde. Zur Höhe des Sachschadens und den Gründen für den Brand kann aktuell noch nichts gesagt werden. Eine zwischenzeitliche Sperrung der A 4 in Fahrtrichtung Ost wurde ab circa 21 Uhr aufgehoben, wobei aktuell nur ein Fahrstreifen befahrbar ist. Die Abschleppung des Gespanns wird momentan veranlasst. Polizei und Bergungskräfte sind noch vor Ort (Stand 21.25 Uhr). Beim Vorliegen weiterer Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.

ERGÄNZUNGSMELDUNG:

Fahrzeugbrand nach technischem Defekt auf der BAB A4, FR Erfurt, km 346,0 / Fahrzeuggespann gerät aus ungeklärter Ursache in Brand

Am 31.07.2024 gegen 20:30 Uhr geriet ein PKW Range Rover mit Anhänger auf der Bundesautobahn A 4 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und der Anschlussstelle Friedewald, vermutlich durch einen technischen Defekt, in Brand.

Der 54- jährige Fahrer aus dem Landkreis Waldeck- Frankenberg konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten und den Anhänger von dem PKW trennen, so dass dieser nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Brandstelle befand sich direkt auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Friedewald. Durch die starke Flammentwicklung verbrannte der PKW vollständig und es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Durch die entstandene hohe Hitze wurde die Fahrbahn ebenfalls beschädigt und die Vegetation der Fahrbahnböschung geriet in Brand, so dass sie ebenfalls gelöscht werden musste.

Durch die Feuerwehr Bad Hersfeld konnte der Brand gegen 21 Uhr vollständig gelöscht werden.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Erfurt von circa 20.45 Uhr bis etwa 23.40 Uhr teilweise gesperrt werden. Ab 23.35 Uhr wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Osten wieder auf allen Fahrstreifen freigegeben.

Gefertigt:

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK, Buschbacher

