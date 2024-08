Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 254 zwischen Großenlüder und Bimbach - 2 verletzte Personen - Gesamtsachschaden 27.000 Euro

Landkreis Fulda (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda, als er am Mittwoch (31.07.), gegen 15.20 Uhr die Bundesstraße 254 mit einem PKW, VW UP, aus Fahrtrichtung Bimbach kommend in Fahrtrichtung Großenlüder befuhr.

Der Mann befuhr den rechten von zwei Fahrspuren für seine Fahrtrichtung, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach links abkam und frontal in einen entgegenkommenden LKW mit Anhänger inkl. Tankaufbau prallte. Der LKW-Fahrer, ein 53-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis, versuchte noch auszuweichen, was ihm jedoch misslang.

Durch die vor Ort schnell eingetroffen Rettungskräfte konnte der 19-Jährige lebensgefährlich verletzt aus dem Fahrzeugwrack geborgen und umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.

Der 53-jährige Fahrer des LKW-Gespannes erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Der PKW VW UP und auch die Zugmaschine des LKW-Gespanns wurden jeweils stark beschädigt und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 27.000 Euro.

Bis zum Abschluss aller Ermittlungen, Bergung der Fahrzeuge und Säuberung der Fahrbahn war die B 254 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Erst um 20.40 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

Gefertigt: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell